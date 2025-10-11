Не лише Jerry Heil: переможці Євробачення-2024 сказали, кого з українських артистів слухають
- Переможці Євробачення-2024 Nemo виступили в Києві 10 жовтня в клубі Atlas, де презентували свій новий альбом Arthouse.
- Під час візиту до Києва Nemo були вражені українською музичною культурою та стали фанатами гурту Ziferblat після знайомства з Jerry Heil та аlyona аlyona.
Переможці Євробачення-2024 Nemo, які тріумфували з піснею The Code, приїхали до Києва. 10 жовтня у столичному клубі Atlas артисти дали свій перший концерт в Україні.
За кілька годин до виступу редакція Show24 поговорила зі швейцарськими виконавцями. Вони поділилися несподіваним зізнанням щодо їхнього ставлення до самого пісенного конкурсу, а також розповіли, які українські артисти їх справді вразили.
Так, Nemo зізналися, що до участі в Євробаченні не були його великими фанатами. Однак їхню увагу неабияк привернула українська музична культура.
Зокрема, вони відкрили для себе та стали фанатами гурту Ziferblat після знайомства з Jerry Heil та аlyona аlyona.
Тут (в Україні – Show24) неймовірні артисти. І ми думаємо, що це так захопливо – бачити, наскільки схожа культура в кожному артисті. Наприклад, у Швейцарії, немає такого ж рівня схожої культури, який можна відчути в одному виконавці. Нас дуже надихає, можливо, музика США або Німеччини та Франції, тому що вони навколо нас. І ми справді відчуваємо українську культуру в музиці,
– зазначили Nemo.
Що відомо про перший візит Nemo до України?
- 9 жовтня Nemo прибули до Києва в рамках свого європейського туру. Головною подією став сольний концерт в клубі Atlas, де артисти презентували свій новий альбом Arthouse.
- Візит Nemo до Києва збігся з масовою нічною атакою російських військ на столицю в ніч з 9 на 10 жовтня. Переможці Євробачення-2024 провели ніч в укритті столичного готелю. Попри обстріл, концерт 10 жовтня відбувся за планом.
- Крім цього, під час прогулянки Києвом Nemo відвідали відомий ресторан Євгена Клопотенка, де спробували традиційний український борщ та екзотичну закуску з бджіл.