Переможці Євробачення-2024 Nemo, які тріумфували з піснею The Code, приїхали до Києва. 10 жовтня у столичному клубі Atlas артисти дали свій перший концерт в Україні.

За кілька годин до виступу редакція Show24 поговорила зі швейцарськими виконавцями. Вони поділилися несподіваним зізнанням щодо їхнього ставлення до самого пісенного конкурсу, а також розповіли, які українські артисти їх справді вразили.

Так, Nemo зізналися, що до участі в Євробаченні не були його великими фанатами. Однак їхню увагу неабияк привернула українська музична культура.

Зокрема, вони відкрили для себе та стали фанатами гурту Ziferblat після знайомства з Jerry Heil та аlyona аlyona.

Тут (в Україні – Show24) неймовірні артисти. І ми думаємо, що це так захопливо – бачити, наскільки схожа культура в кожному артисті. Наприклад, у Швейцарії, немає такого ж рівня схожої культури, який можна відчути в одному виконавці. Нас дуже надихає, можливо, музика США або Німеччини та Франції, тому що вони навколо нас. І ми справді відчуваємо українську культуру в музиці,

– зазначили Nemo.

Що відомо про перший візит Nemo до України?