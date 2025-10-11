Победители Евровидения-2024 Nemo, которые торжествовали с песней The Code, приехали в Киев. 10 октября в столичном клубе Atlas артисты дали свой первый концерт в Украине.

За несколько часов до выступления редакция Show24 поговорила со швейцарскими исполнителями. Они поделились неожиданным признанием относительно их отношения к самому песенному конкурсу, а также рассказали, какие украинские артисты их действительно поразили.

Так, Nemo признались, что до участия в Евровидении не были его большими фанатами. Однако их внимание изрядно привлекла украинская музыкальная культура.

В частности, они открыли для себя и стали фанатами группы Ziferblat после знакомства с Jerry Heil и аІуоnа аІуоnа.

Здесь (в Украине – Show24) невероятные артисты. И мы думаем, что это так увлекательно – видеть, насколько похожа культура в каждом артисте. Например, в Швейцарии, нет такого же уровня похожей культуры, который можно почувствовать в одном исполнителе. Нас очень вдохновляет, возможно, музыка США или Германии и Франции, потому что они вокруг нас. И мы действительно чувствуем украинскую культуру в музыке,

– отметили Nemo.

Что известно о первом визите Nemo в Украину?