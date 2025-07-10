Мені страшно, – Раміна, Бєдняков, Горбунов й інші зірки відреагували на масований удар по Києву

Вночі Росія вчергове атакувала українську столицю. Вона забрала життя двох людей, а ще майже двадцять – зазнали поранень. І це ще не остаточна кількість постраждалих.

У соцмережах українські зірки висловили свої переживання та думки щодо чергової страшної ночі у Києві. Детальніше про це читайте у матеріалі Show24.

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Лілія Ребрик

Українська телеведуча присвятила допис темі війни та усім тим обстрілам, які щоночі переживають сім'ї. Вона зазначила, що людям дуже важко триматись ментально, а фактично жодне місто не може заснути спокійно.

"І поміж усього, що ми переживаємо, ми втратили ще й найпростіше – базові потреби людини. Відчуття безпеки. Коли "мій дім – моя фортеця". Спати вдома. Не поміж незнайомців у метро чи підвалах. А просто – у своєму ліжку. Та й просто – спати", – написала Лілія Ребрик.

Андрій Бєдняков

Чоловік поділився, що його донька Ксенія під час обстрілу сказала, що їй страшно. Він запевнив дівчинку, що все буде добре, однак страх над телеведучим також брав гору.

Андрій Бєдняков про російський обстріл / Скриншот з інстаграму

Юрій Горбунов

Шоумен опублікував добірку фото з наслідками обстрілу Києва.

Наш рідний Київ! Сьогодні…,

– йдеться під дописом.

Юрій Горбунов відреагував на російську атаку по столиці / Скриншот з інстаграму

Женя Кот

Хореограф повідомив, що сьогодні його донечці виповнюється рік, і йому дуже сильно не хочеться пояснювати дитині, що таке війна.

Бідні українські діти. На їх дитинство припало найстрашніше, що є у цьому світі,

– написав Кот.

Женя Кот відреагував на російську атаку по столиці / Скриншот з інстаграму

Зірки відреагували на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що під російський удар потрапив один із районів Києва, де проживає Ольга Сумська. Акторка написала, що це була найстрашніша ніч для її родини.