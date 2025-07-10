В соцсетях украинские звезды выразили свои переживания и мысли относительно очередной страшной ночи в Киеве. Подробнее об этом читайте в материале Show24.

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Лилия Ребрик

Украинская телеведущая посвятила сообщение теме войны и всем тем обстрелам, которые каждую ночь переживают семьи. Она отметила, что людям очень трудно держаться ментально, а фактически ни один город не может заснуть спокойно.

"И среди всего, что мы переживаем, мы потеряли еще и самое простое – базовые потребности человека. Ощущение безопасности. Когда "мой дом – моя крепость". Спать дома. Не среди незнакомцев в метро или подвалах. А просто – в своей постели. Да и просто – спать", – написала Лилия Ребрик.

Андрей Бедняков

Мужчина поделился, что его дочь Ксения во время обстрела сказала, что ей страшно. Он заверил девочку, что все будет хорошо, однако страх над телеведущим также брал верх.

Андрей Бедняков о российском обстреле / Скриншот из инстаграма

Юрий Горбунов

Шоумен опубликовал подборку фото с последствиями обстрела Киева.

Наш родной Киев! Сегодня..,

– говорится под заметкой.

Юрий Горбунов отреагировал на российскую атаку по столице / Скриншот из инстаграма

Женя Кот

Хореограф сообщил, что сегодня его дочери исполняется год, и ему очень сильно не хочется объяснять ребенку, что такое война.

Бедные украинские дети. На их детство пришлось самое страшное, что есть в этом мире,

– написал Кот.

Женя Кот отреагировал на российскую атаку по столице / Скриншот из инстаграма

Звезды отреагировали на обстрел Киева / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что под российский удар попал один из районов Киева, где проживает Ольга Сумская. Актриса написала, что это была самая страшная ночь для ее семьи.