Украинская актриса назвала эту ночь самой страшной для ее семьи. Под удар попало аж шесть районов столицы: Шевченковский, Соломенский, Дарницкий, Подольский, Оболонский и Деснянский, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

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В списке есть один из тех районов, где проживает Сумская. Ночью звезда видела из своих окон столбы дыма и огонь, которые образовались в результате взрыва. Ольга Сумская показала последствия атаки на столицу / Скриншот из инстаграма

Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома,

– подписала фото актриса.

Утром Ольга опубликовала кадры дома напротив. У соседей выбиты окна, на которых заметны черные следы от огня.

Ольга Сумская показала последствия атаки на столицу / Скриншот из инстаграма

"Утро 10 июля. Дом напротив", – коротко добавила актриса.

Напомним, что Россия атаковала Украину 397 "Шахедами", 8 баллистическими ракетами "Искандер-М", 6 крылатыми ракетами Х-101 и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. К сожалению, в Киеве погибло два человека, а по состоянию на половину 10 часов утра было известно о 16 раненых.