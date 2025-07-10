Українська акторка назвала цю ніч найстрашнішою для її родини. Під удар потрапило аж шість районів столиці: Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський, Оболонський і Деснянський, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

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У списку є один із тих районів, де проживає Сумська. Вночі зірка бачила зі своїх вікон стовпи диму та вогонь, які утворились внаслідок вибуху. Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку,

– підписала фото акторка.

Зранку Ольга опублікувала кадри будинку навпроти. У сусідів вибиті вікна, на яких помітні чорні сліди від вогню.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", – коротко додала акторка.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну 397 "Шахедами", 8 балістичними ракетами "Іскандер-М", 6 крилатими ракетами Х-101 і 4 зенітними керованими ракетами С-300. На жаль, у Києві загинуло двоє людей, а станом на о пів на 10 годину ранку було відомо про 16 поранених.