Українська акторка назвала цю ніч найстрашнішою для її родини. Під удар потрапило аж шість районів столиці: Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський, Оболонський і Деснянський, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

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У списку є один із тих районів, де проживає Сумська. Вночі зірка бачила зі своїх вікон стовпи диму та вогонь, які утворились внаслідок вибуху.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицюОльга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку,
– підписала фото акторка.

Зранку Ольга опублікувала кадри будинку навпроти. У сусідів вибиті вікна, на яких помітні чорні сліди від вогню.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицюОльга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", – коротко додала акторка.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну 397 "Шахедами", 8 балістичними ракетами "Іскандер-М", 6 крилатими ракетами Х-101 і 4 зенітними керованими ракетами С-300. На жаль, у Києві загинуло двоє людей, а станом на о пів на 10 годину ранку було відомо про 16 поранених.