Жахлива атака, – Монатік, Дорофєєва й інші відреагували на масовані обстріли українських міст

Вночі 12 липня російські окупанти вчергове атакували українські міста дронами та ракетами. Зірки з болем прокоментували удари по Луцьку, Чернівцях та Львові.

Знаменитості поділилися емоціями та переживаннями через черговий обстріл. Реакції українських зірок зібрав Show 24.

Важливо Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки

Монатік

Артист опублікував емоційну сторіз, де висловив співчуття мешканцям міст, що були під атакою 12 липня. Зокрема згадав про Луцьк, з якого він родом.

Мій рідний Луцьк. Дорогий Львів. Люди, тримайтеся. Мої співчуття. Сьогодні російські ракети та шахеди атакували міста,

– написав артист.



Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва

Співачка саме була у Львові, коли місто опинилось під однією з наймасованіших атак.

"Сьогодні була жахлива атака на Львів. Ми бігли о 3 ранку в укриття під "Шахедами". Реальні емоції залишу при собі. Просто хочу побажати гарного дня всім", – написала Дорофєєва.



Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Наталка Карпа

Артистка також зізналась про неспокійну ніч та показала доньку Злату, яка тим часом спала в коридорі.

От такі реалії моєї України. Так, нічка була гучною. Златка наче спала в коридорі, але час від часу відкривала очі і питала: "Все добре?"

– розповіла Наталка Карпа.



Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Лілія Ребрик

Ведуча показала наслідки обстрілу Чернівців – її рідного міста.

"Це – мої Чернівці. Особливо важко, коли росіяни дістають ще далі. Хочеться, аби було хоч десь в Україні місце, де можна бодай виспатися. Ми всі й всюди – просто ціль атаки.... Дякуємо ППО за ще один день", – написала Ребрик.



Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Соловій

Співачка також показала наслідки атаки на Львів.



Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про атаку на українські міста 12 липня?