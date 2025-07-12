Знаменитості поділилися емоціями та переживаннями через черговий обстріл. Реакції українських зірок зібрав Show 24.
Важливо Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки
Монатік
Артист опублікував емоційну сторіз, де висловив співчуття мешканцям міст, що були під атакою 12 липня. Зокрема згадав про Луцьк, з якого він родом.
Мій рідний Луцьк. Дорогий Львів. Люди, тримайтеся. Мої співчуття. Сьогодні російські ракети та шахеди атакували міста,
– написав артист.
Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва
Співачка саме була у Львові, коли місто опинилось під однією з наймасованіших атак.
"Сьогодні була жахлива атака на Львів. Ми бігли о 3 ранку в укриття під "Шахедами". Реальні емоції залишу при собі. Просто хочу побажати гарного дня всім", – написала Дорофєєва.
Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Наталка Карпа
Артистка також зізналась про неспокійну ніч та показала доньку Злату, яка тим часом спала в коридорі.
От такі реалії моєї України. Так, нічка була гучною. Златка наче спала в коридорі, але час від часу відкривала очі і питала: "Все добре?"
– розповіла Наталка Карпа.
Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Лілія Ребрик
Ведуча показала наслідки обстрілу Чернівців – її рідного міста.
"Це – мої Чернівці. Особливо важко, коли росіяни дістають ще далі. Хочеться, аби було хоч десь в Україні місце, де можна бодай виспатися. Ми всі й всюди – просто ціль атаки.... Дякуємо ППО за ще один день", – написала Ребрик.
Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Соловій
Співачка також показала наслідки атаки на Львів.
Зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про атаку на українські міста 12 липня?
- Львів зазнав наймасованішого удару дронами. Вибухи лунали в кількох районах, пошкоджені житлові будівлі, університет "Львівська політехніка", автомобілі та промислові об'єкти. 10 людей постраждали, найбільше ушкоджені Залізничний та Галицький райони.
- Чернівці зазнали комбінованого удару "Шахедами" та крилатими ракетами. Окупанти атакували цивільні об'єкти: основне влучання було у багатоповерхівку, постраждав дитячий садок. Наразі відомо про двох загиблих, ще 4 людей перебувають у важкому стані.
- Внаслідок атаки на Луцьк зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені також сусідні будівлі.
- Окрім того, вибухи лунали в Києві, Кропивницькому, Черкасах, Харкові, на Хмельниччині.