Окупанти били виключно по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках та дитячому садочку. Про це 24 Каналу розповів заступник міського голови Чернівців Євгеній Маховіков, зауваживши, що всі відповідні служби продовжують свою роботу.

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Куди саме влучили росіяни в Чернівцях?

За словами заступника міського голови Чернівців, головні збитки в місті спричинили падіння уламків ракети та вибухова хвиля. На жаль, відомо про 2 загиблих. Ще 4 людини перебувають у вкрай важкому стані. Через удар пошкоджені два житлові будинки та комерційна нерухомість.

Основне влучання – 9-поверхівка. Важливо зазначити, як спрацювали всі служби – одразу розгорнули всі підрозділи на різних рівнях. Зараз ліквідація наслідків триває,

– наголосив він.

Російська пропаганда як завжди почала кричати про влучання у військові об'єкти у Чернівцях, Луцьку та Львові. Маховіков зауважив, що напевно і дитячий садок в місті, який теж постраждав внаслідок удару, ворог називає "військовою фабрикою".

Зараз робота дитсадка призупинена. Діток ми розосередимо в інші дошкільні заклади поруч,

– сказав заступник міського голови Чернівців.

Він додав, що міськрада одразу запропонувала мешканцям, в яких пошкоджені будинки, надання медичної допомоги та продукти харчування. Містяни мали змогу скористатись транспортом для перевезення в інші місця. Відповідна комісія продовжує працювати над визначенням збитків.

До слова, сьогодні у Львові була наймасштабніша дронова атака. Постраждали 9 людей, серед яких 11-річний хлопець, пошкоджено 46 будинків і понад 500 вікон.

Вибухи лунали і в Луцьку, де внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок. За словами міського голови, станом на зараз немає інформації про загиблих.