Про сумну звістку повідомили у Чернівецькій ОДА, передає 24 Канал.

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Росія вбила двох людей у Чернівцях

Унаслідок нічної атаки дронами по Чернівцях 12 липня загинули двоє цивільних.

Жертвою удару став 43-річний Святослав Лазаренко – начальник відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради Івано-Франківської області. Колеги згадують його як надійного, відповідального, товариського й завжди усміхненого фахівця.

Ще однією жертвою ворожої атаки стала 26-річна Діана Кравченко. Вона була завідувачкою чернівецької аптеки. Її описали як чуйного професіонала, завжди готового прийти на допомогу відвідувачам і підтримати колег.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

Нагадаємо, що у Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби через загибель двох людей під час російської атаки.