О печальном известии сообщили в Черновицкой ОГА, передает 24 Канал.

Смотрите также В Черновцах объявили день траура по погибшим: все массовые мероприятия будут отменены

Россия убила двух человек в Черновцах

В результате ночной атаки дронами по Черновцам 12 июля погибли двое гражданских. Жертвой удара стал 43-летний Святослав Лазаренко – начальник отдела правовой, кадровой и мобилизационной работы Снятинского городского совета Ивано-Франковской области. Коллеги вспоминают его как надежного, ответственного, общительного и всегда улыбчивого специалиста.

Еще одной жертвой вражеской атаки стала 26-летняя Диана Кравченко. Она была заведующей черновицкой аптеки. Ее описали как отзывчивого профессионала, всегда готового прийти на помощь посетителям и поддержать коллег.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память!

Напомним, что в Черновцах 13 июля объявили днем траура из-за гибели двух человек во время российской атаки.