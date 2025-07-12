Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Луцького міського голови Ігоря Поліщука. У Луцьку внаслідок нічної атаки фактично знищено окремий приватний житловий будинок.
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Атака на Луцьк
Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.
За словами міського голови, станом на зараз немає інформації про загиблих, що, як зазначив мер, є великою вдячністю Богові.
Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару. Влада обіцяє оперативно надати допомогу постраждалим мешканцям.
До слова, Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування. У Залізничному районі пожежа, за іншою локацією пошкоджено житловий будинок.