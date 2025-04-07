Після розлучення з Квітковою: Нікіта Добринін розкрив свою найбільшу сексуальну фантазію
- Нікіта Добринін після розлучення з Дашею Квітковою розкрив свою найбільшу сексуальну фантазію.
- Чимало підписників підтримали позицію шоумена.
Телеведучий Нікіта Добринін понад два роки тому розлучився з блогеркою Дашею Квітковою, після чого не так часто афішує особисте життя. Водночас днями він прокоментував свої стосунки.
Нікіта розсекретив свою найбільшу сексуальну фантазію. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Добриніна.
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Так, шоумен опублікував відео на тлі гір під дощем на фоні гір.
Моя сексуальна фантазія номер один: зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожнє спілкування,
– зазначив під роликом Добринін.
Що цікаво, чимало підписників підтримали позицію шоумена в коментарях. Вони підкреслили, що справді хочеться зустріти кохану людину, а не витрачати час на незрозумілі стосунки.
Коментарі під дописом Нікіти Добриніна / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про особисте життя Нікіти Добриніна
- На реаліті-шоу "Холостяк" у 2019 році шоумен познайомився з Дашею Квітковою. Після проєкту пара одружилася, а згодом у них народився син Лев. Втім, на початку 2023 року подружжя оголосило про розлучення, яке офіційно оформили в червні.
- Попри розрив Нікіта та Даша займаються спільним вихованням сина.
Нещодавно стало відомо, чи змінила Даша Квіткова прізвище після розлучення з Добриніним.
- Після розлучення в медіа з'явилися чутки про можливий роман телеведучого з блогеркою Чарою Хорив, які Добринін спростував.
- Пізніше шоумен підтвердив, що зустрічався з дівчиною не з публічної сфери протягом близько року, але зрештою вони прийняли спільне рішення про розрив.
- Телеведучий продовжує ходити на побачення, зазначаючи, що життя триває і після важких розставань.