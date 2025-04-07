Нікіта розсекретив свою найбільшу сексуальну фантазію. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Добриніна.

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Так, шоумен опублікував відео на тлі гір під дощем на фоні гір.

Моя сексуальна фантазія номер один: зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожнє спілкування,

– зазначив під роликом Добринін.

Що цікаво, чимало підписників підтримали позицію шоумена в коментарях. Вони підкреслили, що справді хочеться зустріти кохану людину, а не витрачати час на незрозумілі стосунки.

Коментарі під дописом Нікіти Добриніна / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про особисте життя Нікіти Добриніна

На реаліті-шоу "Холостяк" у 2019 році шоумен познайомився з Дашею Квітковою. Після проєкту пара одружилася, а згодом у них народився син Лев. Втім, на початку 2023 року подружжя оголосило про розлучення, яке офіційно оформили в червні.

Попри розрив Нікіта та Даша займаються спільним вихованням сина.

Нещодавно стало відомо, чи змінила Даша Квіткова прізвище після розлучення з Добриніним.