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22 червня, 15:17
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Ніколь Кідман публічно звернулась до колишнього чоловіка через рік після розлучення

Марія Касій

Американська акторка Ніколь Кідман привітала колишнього чоловіка з Днем батька. Кідман та музикант Кіт Урбан розлучилися близько року тому, але вони продовжують виховувати двох дітей.

З нагоди Дня батька Ніколь Кідман опублікувала зворушливі фото в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Акторка показала колаж з двох чорно-білих фотографій. 

До слова Має шикарний вигляд: як змінилась Ніколь Кідман за 30 років 

Перший знімок – архівний, де вона в дитинстві позувала зі своїм батьком Ентоні. На другому фото видно колишнього чоловіка Ніколь Кідман, Кіта Урбана. Він тримає на спині доньок – Сандей та Фейт. 

З Днем батька всіх татів, 
– написала Ніколь Кідман. 


Ніколь Кідман привітала батька та ексчоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розлучення Ніколь Кідман? 

Акторка й кантрі-музикант познайомилися у 2005 році, через рік одружилися. Однак на початку літа з'явилась інформація, що пара перебуває на межі кризи. 

29 вересня 2025 року в пресі підтвердились чутки про розлучення Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Причиною стали "непримиренні розбіжності". 

Подейкують, що музикант зараз зустрічається зі співачкою Карлі Скотт Коллінз. Через це в нього погіршились стосунки з доньками.

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