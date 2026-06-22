По случаю Дня отца Николь Кидман опубликовала трогательные фото в инстаграм-сториз на своей странице. Актриса показала коллаж из двух черно-белых фотографий.

К слову, выглядит шикарно: как изменилась Николь Кидман за 30 лет

Первый снимок – архивный, на котором она в детстве позировала со своим отцом Энтони. На втором фото виден бывший муж Николь Кидман, Кит Урбан. Он держит на спине дочерей – Сандей и Фейт.

С Днем отца всех пап,

– написала Николь Кидман.



Николь Кидман поздравила отца и бывшего мужа / Фото из Instagram-сторис

Что известно о разводе Николь Кидман?

Актриса и кантри-музыкант познакомились в 2005 году, через год поженились. Однако в начале лета появилась информация, что пара находится на грани кризиса.

29 сентября 2025 года в прессе подтвердились слухи о разводе Николь Кидман и Кита Урбана. Причиной стали "непримиримые разногласия".

Ходят слухи, что музыкант сейчас встречается с певицей Карли Скотт Коллинз. Из-за этого у него ухудшились отношения с дочерьми.