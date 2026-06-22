З нагоди Дня батька Ніколь Кідман опублікувала зворушливі фото в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Акторка показала колаж з двох чорно-білих фотографій.
До слова Має шикарний вигляд: як змінилась Ніколь Кідман за 30 років
Перший знімок – архівний, де вона в дитинстві позувала зі своїм батьком Ентоні. На другому фото видно колишнього чоловіка Ніколь Кідман, Кіта Урбана. Він тримає на спині доньок – Сандей та Фейт.
З Днем батька всіх татів,
– написала Ніколь Кідман.
Ніколь Кідман привітала батька та ексчоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про розлучення Ніколь Кідман?
Акторка й кантрі-музикант познайомилися у 2005 році, через рік одружилися. Однак на початку літа з'явилась інформація, що пара перебуває на межі кризи.
29 вересня 2025 року в пресі підтвердились чутки про розлучення Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Причиною стали "непримиренні розбіжності".
Подейкують, що музикант зараз зустрічається зі співачкою Карлі Скотт Коллінз. Через це в нього погіршились стосунки з доньками.