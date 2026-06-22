З нагоди Дня батька Ніколь Кідман опублікувала зворушливі фото в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Акторка показала колаж з двох чорно-білих фотографій.

До слова Має шикарний вигляд: як змінилась Ніколь Кідман за 30 років

Перший знімок – архівний, де вона в дитинстві позувала зі своїм батьком Ентоні. На другому фото видно колишнього чоловіка Ніколь Кідман, Кіта Урбана. Він тримає на спині доньок – Сандей та Фейт.

З Днем батька всіх татів,

– написала Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман привітала батька та ексчоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розлучення Ніколь Кідман?

Акторка й кантрі-музикант познайомилися у 2005 році, через рік одружилися. Однак на початку літа з'явилась інформація, що пара перебуває на межі кризи.

29 вересня 2025 року в пресі підтвердились чутки про розлучення Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Причиною стали "непримиренні розбіжності".

Подейкують, що музикант зараз зустрічається зі співачкою Карлі Скотт Коллінз. Через це в нього погіршились стосунки з доньками.