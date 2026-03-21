Помер Ніколас Брендон – зірка серіалу "Баффі – винищувачка вампірів"

Американський актор Ніколас Брендон помер у віці 54 років. Його найбільше знають за одну з головних ролей у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів".

Про втрату повідомила родина актора на його офіційних сторінках у соцмережах. Близькі Ніколаса 20 березня сповістили, що він пішов з життя уві сні.

Сім'я актора написала, що більшість людей знали його за акторську роботу та персонажів, яких він втілив у життя. Та останніми роками Брендон захоплювався мистецтвом і живописом.

Нікі любив ділитися своїм талантом із сім'єю, друзями та шанувальниками. Він був пристрасним, чуйним і невгасимо прагнув до творчості. Ті, хто дійсно знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень його особистості,

– повідомили близькі актора.

Родина Ніколаса Брендона пригадала, що актор не приховував, що мав проблеми зі здоров'ям. Він приймав ліки та проходив лікування. А в останні роки життя був сповнений оптимізму щодо свого майбутнього.

Мова йде про залежність від алкоголю й проблеми з ментальним здоров'ям. Крім того, Брендон раніше пережив серцевий напад та дві операції на хребті, пише BBC.

Що відомо про Ніколаса Брендона?

Ніколас Брендон народився у Лос-Анджелесі. Спершу планував бути баскетболістом, але після травми руки відмовився від цього плану. З 20 років він торував свій шлях до Голлівуду. Через часті невдачі знаходив будь-який підробіток.

У 1993 році Ніколасу вдалось дебютувати в телесеріалі "Одружені... та з дітьми". Та справжню популярність актор здобув після ролі Ксендера Гарріса у стрічці "Баффі – переможниця вампірів". За цю роль його номінували на премію Saturn Awards.