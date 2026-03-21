О потере сообщила семья актера на его официальных страницах в соцсетях. Близкие Николаса 20 марта сообщили, что он ушел из жизни во сне.

Семья актера написала, что большинство людей знали его по актерской работе и персонажам, которых он воплотил в жизнь. Но в последние годы Брэндон увлекался искусством и живописью.

Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, отзывчивым и неугасимо стремился к творчеству. Те, кто действительно знал его, понимали, что его искусство было одним из самых чистых отражений его личности,

– сообщили близкие актера.

Семья Николаса Брэндона вспомнила, что актер не скрывал, что имел проблемы со здоровьем. Он принимал лекарства и проходил лечение. А в последние годы жизни был полон оптимизма относительно своего будущего.

Речь идет о зависимости от алкоголя и проблемах с ментальным здоровьем. Кроме того, Брендон ранее пережил сердечный приступ и две операции на позвоночнике, пишет BBC.

Что известно о Николасе Брэндоне?

Николас Брэндон родился в Лос-Анджелесе. Сначала планировал быть баскетболистом, но после травмы руки отказался от этого плана. С 20 лет он прокладывал свой путь в Голливуд. Из-за частых неудач находил любую подработку.

В 1993 году Николасу удалось дебютировать в телесериале "Женаты ... и с детьми". Но настоящую популярность актер получил после роли Ксендера Харриса в фильме "Баффи – победительница вампиров". За эту роль его номинировали на премию Saturn Awards.