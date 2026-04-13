Їй стало дуже боляче, – Тоня Матвієнко розповіла, коли дізналася про рак у мами

У 2023 році, за два дні до свого 76-річчя, померла легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Артистка боролася з онкологічним захворюванням.

Її донька, співачка Тоня Матвієнко, поділилася спогадами про останні місяці життя матері в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

За словами Тоні, про важкий діагноз – рак четвертої стадії – родина дізналася влітку 2023 року. Стан здоров'я Ніни Матвієнко різко погіршився у серпні, тоді її госпіталізували.

Їй стало дуже боляче, вона почала кричати й це показала фізично... Лікарі говорили, що пізно, все вже, четверта стадія й де ми були,

– поділилася співачка і закликала всіх ходити на перевірку до лікарів та не займатися самолікуванням.

Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну чоловік Тоні Матвієнко пригадував, що Ніна Митрофанівна завжди говорила, що почувається здоровою і що в неї нічого не болить. Коли їй радили звернутися до лікарів і здати аналізи, вона відповідала: "Я гарно себе почуваю".

Так само, за словами доньки, Ніна Матвієнко до останнього вірила в одужання і не хотіла, щоб про її хворобу знали сторонні. Артистка зазначила, що намагалася максимально підтримати маму та зробити її останні місяці спокійнішими й світлішими. Вона часто була поруч, намагалася підтримати та підняти настрій, щоб відволікти її, приносила планшет – для перегляду серіалів та спілкування з близькими.

Восени вже можна було її вивезти на кріслі колісному в парк. Але купу гостей теж не було, бо вона соромилася, що має поганий вигляд. Бо вона вірила, що вона вилікується і ніхто не дізнається. Спочатку не говорили про діагноз, але вона здогадалася,

– поділилася Тоня Матвієнко.

