Зірка серіалу "Дивні дива" вийшов у світ в костюмі від українських дизайнерів

Зірка серіалу "Дивні дива" Ноа Шнапп з'явився на публіці в костюмі українського бренду.

У яскравому вбранні від Andreas Moskin актор відвідав церемонію вручення премії Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television 29 травня. Про це повідомило видання NV.

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Українські дизайнери зробили для актора індивідуальний костюм із червоного оксамиту. Його розробили на основі моделі з колекції Andreas Moskin Holiday'26, але трохи змінили під побажання команди Шнаппа: піджак зробили однобортним, а широкі штани замінили на більш класичні.

Зірка серіалу "Дивні дива" з'явився на публіці в костюмі українського бренду Andreas Moskin / Фото NV

До речі, раніше актор серіалу "Бріджертони" Деніел Френсіс одягнув чорно-білий смокінг від Andreas Moskin.

Для довідки! Andreas Moskin – український бренд чоловічого одягу, який з часом розширився і почав також створювати речі для жінок. Його заснували Андрій Москін та Андреас Білоус. Перший шоурум бренду відкрили у Львові, а у 2020 році – запустила власне виробництво. Одяг створюють за стандартами, які поєднують український підхід до якості та європейську школу кравця.

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