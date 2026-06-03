В ярком наряде от Andreas Moskin актер посетил церемонию вручения премии Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television 29 мая. Об этом сообщило издание NV.

Тоже интересно Режиссер фильма "Эмилия Перес" побывал в Украине

Украинские дизайнеры сделали для актера индивидуальный костюм из красного бархата. Его разработали на основе модели из коллекции Andreas Moskin Holiday'26, но немного изменили под пожелания команды Шнаппа: пиджак сделали однобортным, а широкие брюки заменили на более классические.

Звезда сериала "Очень странные дела" появился на публике в костюме украинского бренда Andreas Moskin / Фото NV

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кстати, ранее актер сериала "Бриджертоны" Дэниел Фрэнсис надел черно-белый смокинг от Andreas Moskin.

Для справки! Andreas Moskin – украинский бренд мужской одежды, который со временем расширился и начал также создавать вещи для женщин. Его основали Андрей Москин и Андреас Белоус. Первый шоурум бренда открыли во Львове, а в 2020 году – запустила собственное производство. Одежду создают по стандартам, которые сочетают украинский подход к качеству и европейскую школу портного.

Кто еще из мировых звезд выбирает вещи от украинских дизайнеров?

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес надела юбку украинского бренда ANNA OCTOBER.

Ангел Victoria's Secret Барбара Палвин появилась в Каннах в украшениях от украинского бренда Grains de Verre.

Актриса Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма "Мать Мария" в Нью-Йорке в платье от украинского бренда Lever Couture.