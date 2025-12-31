Забудьте про "Квартал 95": що варто подивитися на ютубі в новорічну ніч

Старі фільми, банальні мелодрами, "Квартал 95", – це не завжди те, що хочеться дивитися в новорічну ніч. Повноцінною альтернативою телебаченню сьогодні є ютуб – з власною святковою атмосферою, живим гумором та небанальними шоу.

Головна перевага ютубу – його можна вмикати будь-коли. Тут і легка іронія, і оригінальні жанри, і нові формати. Якщо цю новорічну ніч ви хочете зустріти за чимось новим – зверніть увагу на добірку розважальних проєктів з ютубу від 24 Каналу.

"Вікторина" з ВКВ

Команда "Ветеранів космічних військ" дарує українцям гарний настрій уже багато років. З початку повномасштабного вторгнення вони також стали волонтерами. До Нового року вийшов новий епізод їхнього шоу "Вікторина", учасниками якої стали Костя Трембовецький та Степан Вікоброда.

Вікторина. Новорічний випуск: дивіться відео онлайн

Новорічний випуск від "Гуртом та Вщент"

Подкаст Сергія Притули та Антона Тимошенка щоразу підіймає важливі та актуальні теми й з гумором обговорює наболіле. Перед новим роком до них завітав гурт "Курган і Agregat" – разом вони поспілкувались про колядників, українське село та багато іншого.

Новорічний подкаст з "Курган і Agregat": дивіться відео онлайн

"Танці з зірками. Рух до життя"

Якщо телешоу все ж викликають у вас цікавість, зверніть увагу на повернення цього танцювального проєкту. 28 грудня відбулась прем'єра спеціального випуску "Танців з зірками". Головна мета – благодійність – зібрати кошти на прицільну евакуацію. Різдвяно-новорічний ефір, в якому виступило 12 зіркових пар, а також запрошені гості, можна переглянути на ютубі. До слова, у новорічну ніч оголосять імена переможців випуску.

"Танці з зірками. Рух до життя": дивіться відео онлайн

Новорічний "Клуб дилетантів"

"Леви на джипі" – одні з найвідоміших коміків українського ютубу. Напередодні Нового року вони випустили новий епізод "Клубу дилетантів" у повному складі їхньої команди. Ведучим став Андрій Лузан, який понад рік служить у Збройних Силах.

Новорічний "Клуб дилетантів": дивіться відео онлайн

Зимові уривки з серіалу "Друзі"

У легендарних ситкомах є чимало зимових, різдвяних та новорічних епізодів, що дарують особливу атмосферу свята. У ніч на Новий рік 2026 можна переглянути збірку уривків з цих серій. Це і підійме настрій, і додасть ностальгії та затишку.

Зимові епізоди "Друзів": дивіться відео онлайн

Музичні підсумки року

Ведуча програми "Artилерія" Юля Ткачук, Саша Кольцова (гурт "Крихітка") та Альберт Цукренко зібралися разом напередодні Нового року, щоб підбити підсумки в українській музиці. Вони виділили найцікавіші альбоми, обговорювали тему ШІ та міркували над тим, чому Шугар і "Смарагдове небо" заполонили соцмережі у 2025.

Музичні підсумки року: дивіться трейлер онлайн

Різдвяно-новорічні історії

Колектив Stand Up Battle Club випустив новий гумористичний ролик до Нового року, де Ілля Клим, Володимир Жогло, Андрій Бєдняков, Вадим Дзюнько, Костя Трембовецький та Сергій Степанисько розповідають історії зі свят. Гарний новорічний настрій гарантовано!

Різдвяно-новорічні історії від Stand Up Battle Club: дивіться відео онлайн