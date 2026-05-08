Театр опери та балету у Дніпрі зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки

Дніпровський національний театр опери та балету зазнав пошкоджень унаслідок російського обстрілу міста 7 травня. Вибуховою хвилею були вибиті вікна на фасаді будівлі.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру. До допису прикріплені фото пошкодженої будівлі.

Працівники Дніпровського національного театру опери та балету перебували в укритті, коли росіяни атакували місто. На щастя, ніхто не постраждав.

Міська рада запропонувала театру допомогу одразу після обстрілу. Також колектив співпрацює з гуманітарною місією "Проліска", яка надасть матеріали, щоб тимчасово закрити пошкоджені вікна.

Попри все, театр продовжує працювати. Ми й надалі будемо дарувати нашим глядачам силу мистецтва, емоції, музику та культуру, яка підтримує людей навіть у найтемніші часи війни. Дякуємо всім за підтримку,

– йдеться у дописі.

Росіяни пошкодили театр опери та балету у Дніпрі / Фото з фейсбук-сторінки театру

Зазначимо, що ворог обстріляв Дніпропетровщину й сьогодні, 8 травня, про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни майже 30 разів атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлограді пошкоджені понад 10 приватних будинків та автомобілів. Троє людей дістали поранення.

Також під атакою перебували Синельниківський та Нікопольський райони.

Що відомо про атаку на Дніпро 7 травня?

Унаслідок атаки на Дніпро 7 травня пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі, підприємство харчової промисловості, заклади культури.

Двоє людей постраждали: 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

7 травні у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак з 25 квітня до 6 травня. Ворог забрав життя 14 людей.