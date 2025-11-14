Палаючі будинки та налякані діти: що зірки кажуть про масований обстріл Києва

Уночі 14 листопада росіяни вчергове обстріляли Київ різними видами озброєння. У столиці лунала серія вибухів, є постраждалі та загиблі.

Українські співаки, актори, телеведучі показали, як вони провели цю ніч і прокоментували цинізм росіян. Як на масований ракетний обстріл відреагувала Джамала, Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва та інші зірки – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Ракети літали над будинком, – Решетники показали, як з дітьми ховалися під час атаки на Київ

Джамала

Співачка в інстаграм-сторіс показала, як з дітьми ховалася в укритті під час ракетного обстрілу.

Це неможливо передати словами, що я відчуваю, коли одягаю трьох маленьких дітей і веду їх на холодний паркінг під звуки шахедів і вибухів,

– зазначила Джа.



Джамала показала, як з дітьми ховалася під час ракетного обстрілу столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катя Осадча

Телеведуча також відреагувала на масовану атаку росіян по Києву в соцмережах.

Страшно, сумно і злить те, що так багато років весь світ дивиться на це кровожерливе полювання,

– написала Катерина.

Євген Кот

Танцівник різко висловився про російських військових, які щодня обстрілюють Україну.

Хай їх дикі бджоли покусають. Так, щоб ніколи себе не впізнали. Ще ті шахеди і ракети їм в одне місце,

– написав Євген в інстаграм-сторіс.

Згодом він додав: "Ніч жахлива. Пройшла – і Слава Богу. Запрошую і вас підтримувати тих, хто робить наші ночі спокійнішими".



Євген Кот відреагував на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нікіта Добринін

Телеведучий також закликав українців донатити для допомоги військовим.

Нікіта Добринін відреагував на ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, днями фонд Сергія Притули, 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS та Світовий Конгрес Українців оголосили Єдинозбір на 1 мільярд гривень. Вони збирають кошти на антишахедні дрони та інші важливі речі для мобільних вогневих груп. Долучитись до збору можна за посиланням.

Маша Єфросиніна

Я не знаю, що писати після таких ночей. Вже виплескано весь гнів за ці роки. Постити жахливі наслідки обстрілів немає сенсу – ви всі їх бачите. Ця рулетка, здається, невичерпно заряджена патронами,

– зазначила телеведуча і висловила співчуття постраждалим.

Маша Єфросиніна відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч, Ірина Монатік, Ольга Сумська, Катерина Усик, Надя Дорофєєва та інші зірки також у своїх соцмережах згадали про масовану ракетну атаку росіян на столицю.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Володимир Зеленський повідомив, що уночі 14 листопада росіяни запустили близько 430 дронів та 18 ракет різного типу по території України.

Які наслідки атаки для Києва?