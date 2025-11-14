Палаючі будинки та налякані діти: що зірки кажуть про масований обстріл Києва
- Уночі 14 листопада росіяни обстріляли Київ, загинуло щонайменше три людини, 26 поранено, пошкоджено будівлі.
- Українські зірки, такі як Джамала, Катя Осадча, Євген Кот та інші, висловили обурення та підтримку постраждалим через соцмережі.
Уночі 14 листопада росіяни вчергове обстріляли Київ різними видами озброєння. У столиці лунала серія вибухів, є постраждалі та загиблі.
Українські співаки, актори, телеведучі показали, як вони провели цю ніч і прокоментували цинізм росіян. Як на масований ракетний обстріл відреагувала Джамала, Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва та інші зірки – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Джамала
Співачка в інстаграм-сторіс показала, як з дітьми ховалася в укритті під час ракетного обстрілу.
Це неможливо передати словами, що я відчуваю, коли одягаю трьох маленьких дітей і веду їх на холодний паркінг під звуки шахедів і вибухів,
– зазначила Джа.
Катя Осадча
Телеведуча також відреагувала на масовану атаку росіян по Києву в соцмережах.
Страшно, сумно і злить те, що так багато років весь світ дивиться на це кровожерливе полювання,
– написала Катерина.
Євген Кот
Танцівник різко висловився про російських військових, які щодня обстрілюють Україну.
Хай їх дикі бджоли покусають. Так, щоб ніколи себе не впізнали. Ще ті шахеди і ракети їм в одне місце,
– написав Євген в інстаграм-сторіс.
Згодом він додав: "Ніч жахлива. Пройшла – і Слава Богу. Запрошую і вас підтримувати тих, хто робить наші ночі спокійнішими".
Нікіта Добринін
Телеведучий також закликав українців донатити для допомоги військовим.
До речі, днями фонд Сергія Притули, 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS та Світовий Конгрес Українців оголосили Єдинозбір на 1 мільярд гривень. Вони збирають кошти на антишахедні дрони та інші важливі речі для мобільних вогневих груп. Долучитись до збору можна за посиланням.
Маша Єфросиніна
Я не знаю, що писати після таких ночей. Вже виплескано весь гнів за ці роки. Постити жахливі наслідки обстрілів немає сенсу – ви всі їх бачите. Ця рулетка, здається, невичерпно заряджена патронами,
– зазначила телеведуча і висловила співчуття постраждалим.
Анатолій Анатоліч, Ірина Монатік, Ольга Сумська, Катерина Усик, Надя Дорофєєва та інші зірки також у своїх соцмережах згадали про масовану ракетну атаку росіян на столицю.
Зірки відреагували на масований обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Володимир Зеленський повідомив, що уночі 14 листопада росіяни запустили близько 430 дронів та 18 ракет різного типу по території України.
Які наслідки атаки для Києва?
- Постраждало 8 районів столиці.
- За попередніми даними, загинули три людини, ще 26 отримали поранення, з яких 9 госпіталізували.
- Окрім того, що постраждали житлові будинки, пошкоджено також школу, лікарню, магазини, офісні приміщення та автівки.