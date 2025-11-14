Горящие дома и напуганные дети: что звезды говорят о массированном обстреле Киева
- Ночью 14 ноября россияне обстреляли Киев, погибли по меньшей мере три человека, 26 ранены, повреждены здания.
- Украинские звезды, такие как Джамала, Катя Осадчая, Евгений Кот и другие, выразили возмущение и поддержку пострадавшим через соцсети.
Ночью 14 ноября россияне в очередной раз обстреляли Киев различными видами вооружения. В столице раздавалась серия взрывов, есть пострадавшие и погибшие.
Украинские певцы, актеры, телеведущие показали, как они провели эту ночь и прокомментировали цинизм россиян. Как на массированный ракетный обстрел отреагировала Джамала, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева и другие звезды – смотрите далее в материале 24 Канала.
Джамала
Певица в инстаграм-сторис показала, как с детьми пряталась в укрытии во время ракетного обстрела.
Это невозможно передать словами, что я чувствую, когда одеваю трех маленьких детей и веду их на холодный паркинг под звуки шахедов и взрывов,
– отметила Джа.
Катя Осадчая
Телеведущая также отреагировала на массированную атаку россиян по Киеву в соцсетях.
Страшно, грустно и злит то, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту,
– написала Екатерина.
Евгений Кот
Танцовщик резко высказался о российских военных, которые ежедневно обстреливают Украину.
Пусть их дикие пчелы покусают. Так, чтобы никогда себя не узнали. Еще те шахэды и ракеты им в одно место,
– написал Евгений в инстаграм-сторис.
Впоследствии он добавил: "Ночь ужасная. Прошла – и Слава Богу. Приглашаю и вас поддерживать тех, кто делает наши ночи спокойнее".
Никита Добрынин
Телеведущий также призвал украинцев донатить для помощи военным.
Кстати, на днях фонд Сергея Притулы, 412-я отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS и Всемирный Конгресс Украинцев объявили единосбор на 1 миллиард гривен. Они собирают средства на антишахедные дроны и другие важные вещи для мобильных огневых групп. Приобщиться к сбору можно по ссылке.
Маша Ефросинина
Я не знаю, что писать после таких ночей. Уже выплеснут весь гнев за эти годы. Постить ужасные последствия обстрелов нет смысла – вы все их видите. Эта рулетка, кажется, неисчерпаемо заряжена патронами,
– отметила телеведущая и выразила соболезнования пострадавшим.
Анатолий Анатолич, Ирина Монатик, Ольга Сумская, Екатерина Усик, Надя Дорофеева и другие звезды также в своих соцсетях вспомнили о массированной ракетной атаке россиян на столицу.
Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева / Скриншоты из инстаграм-сторис
Владимир Зеленский в телеграм-канале сообщил, что ночью 14 ноября россияне запустили около 430 дронов и 18 ракет различного типа по территории Украины.
Какие последствия атаки для Киева?
- Пострадало 8 районов столицы.
- По предварительным данным, погибли три человека, еще 26 получили ранения, из которых 9 госпитализировали.
- Кроме того, что пострадали жилые дома, повреждены также школа, больница, магазины, офисные помещения и автомобили.