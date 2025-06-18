Вона втратила все, – суддя "МастерШеф" про стан колеги, яка постраждала під час атаки Києва

Унаслідок масованого обстрілу Києва 17 червня постраждала учасниця знімальної команди "МастерШеф" та колега Володимира Ярославського Анастасія. Суддя шоу розповів про стан дівчини та подякував за підтримку.

Володимир Ярославський розповів про стан Анастасії, яка перебуває у лікарні після отриманих травм. Про це пише Show 24 з посиланням на допис шеф-кухаря.

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Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще. Стан тяжкий, але стабільний. Наразі Настя у надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним, і ми щиро дякуємо медикам за це. Але попереду дуже довгий шлях відновлення. І одне я знаю точно – Настя не залишилась одна,

– зауважив кулінар.

Ярославський зізнався, що не очікував такої хвилі підтримки та що збір розлетиться мережею. Він висловив щиру вдячність кожному за підтримку.

"Вона втратила все – у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль – а ще й силу. Ту силу, яку ви їй даєте", – додав Володимир.

Кулінар додав, що хоче здійснити мрію та придбати Анастасії житло. До цього долучиться і його ресторан.

Нагадаємо, 17 червня Ектор Хіменес-Браво повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала учасниця знімальної команди "МастерШеф" Анастасія. Вона жила у багатоповерхівці, яку зруйнувала ракета окупантів.