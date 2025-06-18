Владимир Ярославский рассказал о состоянии Анастасии, которая находится в больнице после полученных травм. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сообщение шеф-повара.

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Настя все еще в реанимации. Ей лучше, сознание лучше. Состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас Настя в надежных руках: больница обеспечивает ее всем необходимым, и мы искренне благодарим медиков за это. Но впереди очень долгий путь восстановления. И одно я знаю точно – Настя не осталась одна,

– отметил кулинар.

Ярославский признался, что не ожидал такой волны поддержки и что сбор разлетится по сети. Он выразил искреннюю благодарность каждому за поддержку.

"Она потеряла все – в буквальном смысле. Квартиры нет. Вещей нет. Нет даже фото, посуды, чашки, книги. Все исчезло в одну ночь. И я очень хочу, чтобы когда Настя полностью придет в себя, она почувствовала не только боль – а еще и силу. Ту силу, которую вы ей даете", – добавил Владимир.

Кулинар добавил, что хочет осуществить мечту и приобрести Анастасии жилье. К этому присоединится и его ресторан.

Напомним, 17 июня Эктор Хименес-Браво сообщил, что в результате российской атаки пострадала участница съемочной команды "МастерШеф" Анастасия. Она жила в многоэтажке, которую разрушила ракета оккупантов.