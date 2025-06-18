Володимир Ярославський розповів про стан Анастасії, яка перебуває у лікарні після отриманих травм. Про це пише Show 24 з посиланням на допис шеф-кухаря.

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Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще. Стан тяжкий, але стабільний. Наразі Настя у надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним, і ми щиро дякуємо медикам за це. Але попереду дуже довгий шлях відновлення. І одне я знаю точно – Настя не залишилась одна,

– зауважив кулінар.

Ярославський зізнався, що не очікував такої хвилі підтримки та що збір розлетиться мережею. Він висловив щиру вдячність кожному за підтримку.

"Вона втратила все – у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль – а ще й силу. Ту силу, яку ви їй даєте", – додав Володимир.

Кулінар додав, що хоче здійснити мрію та придбати Анастасії житло. До цього долучиться і його ресторан.

Нагадаємо, 17 червня Ектор Хіменес-Браво повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала учасниця знімальної команди "МастерШеф" Анастасія. Вона жила у багатоповерхівці, яку зруйнувала ракета окупантів.