Пекло за вікном: співак ENLEO опинився в епіцентрі обстрілу Києва та показав наслідки

У ніч проти 21 липня російська армія вчергове атакувала Україну. На жаль, під масованим ударом знову опинився Київ. Виявилось, що виконавець пісні "Інша любов" – ENLEO, опинився поруч вибухів.

Артист налякав своїх фанів кадрами з вікна, де полум'я охопило все довкола, пише Show24 з посиланням на інстаграм ENLEO.

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Станом на 11:00 відомо, що внаслідок обстрілу Києва є один загиблий, ще вісім людей постраждали, серед яких – 15-річна дівчинка.

ENLEO опублікував в інстаграмі моторошне фото, де за вікном, окрім масштабного полум'я, більше нічого не видно. Артисту забракло слів через побачене, тому він залишив коротке повідомлення: "Я в ах*ї".

Співак ENLEO показав наслідки обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму

Внаслідок обстрілу виникли пожежі у різних районах Києва.