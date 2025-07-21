Пекло за вікном: співак ENLEO опинився в епіцентрі обстрілу Києва та показав наслідки
- У ніч проти 21 липня російська армія атакувала Київ, внаслідок чого загинула одна людина і постраждало вісім осіб, включаючи 15-річну дівчинку.
- Співак ENLEO опинився поблизу епіцентру обстрілу, показав кадри пожеж з вікна та висловив шок у соцмережах.
- Внаслідок обстрілів у Києві виникли пожежі в Оболонському та Шевченківському районах, пошкоджено житлові будинки, торгівельні споруди та дитячий садок.
У ніч проти 21 липня російська армія вчергове атакувала Україну. На жаль, під масованим ударом знову опинився Київ. Виявилось, що виконавець пісні "Інша любов" – ENLEO, опинився поруч вибухів.
Артист налякав своїх фанів кадрами з вікна, де полум'я охопило все довкола, пише Show24 з посиланням на інстаграм ENLEO.
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Станом на 11:00 відомо, що внаслідок обстрілу Києва є один загиблий, ще вісім людей постраждали, серед яких – 15-річна дівчинка.
ENLEO опублікував в інстаграмі моторошне фото, де за вікном, окрім масштабного полум'я, більше нічого не видно. Артисту забракло слів через побачене, тому він залишив коротке повідомлення: "Я в ах*ї".
Внаслідок обстрілу виникли пожежі у різних районах Києва.
В Оболонському районі сталась пожежа у котеджному комплексі.
У Шевченківському – загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку.
У кількох інших районах горіли балкони житлових будинків, торгівельні споруди, гаражі та дитячий садок.