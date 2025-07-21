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Show24 Українські зірки Пекло за вікном: співак ENLEO опинився в епіцентрі обстрілу Києва та показав наслідки
21 липня, 11:55
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Пекло за вікном: співак ENLEO опинився в епіцентрі обстрілу Києва та показав наслідки

Марта Гнат
Основні тези
  • У ніч проти 21 липня російська армія атакувала Київ, внаслідок чого загинула одна людина і постраждало вісім осіб, включаючи 15-річну дівчинку.
  • Співак ENLEO опинився поблизу епіцентру обстрілу, показав кадри пожеж з вікна та висловив шок у соцмережах.
  • Внаслідок обстрілів у Києві виникли пожежі в Оболонському та Шевченківському районах, пошкоджено житлові будинки, торгівельні споруди та дитячий садок.

У ніч проти 21 липня російська армія вчергове атакувала Україну. На жаль, під масованим ударом знову опинився Київ. Виявилось, що виконавець пісні "Інша любов" – ENLEO, опинився поруч вибухів.

Артист налякав своїх фанів кадрами з вікна, де полум'я охопило все довкола, пише Show24 з посиланням на інстаграм ENLEO.

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Станом на 11:00 відомо, що внаслідок обстрілу Києва є один загиблий, ще вісім людей постраждали, серед яких – 15-річна дівчинка.

ENLEO опублікував в інстаграмі моторошне фото, де за вікном, окрім масштабного полум'я, більше нічого не видно. Артисту забракло слів через побачене, тому він залишив коротке повідомлення: "Я в ах*ї".

Співак ENLEO показав наслідки обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму

Внаслідок обстрілу виникли пожежі у різних районах Києва.

  • В Оболонському районі сталась пожежа у котеджному комплексі.

  • У Шевченківському – загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку.

  • У кількох інших районах горіли балкони житлових будинків, торгівельні споруди, гаражі та дитячий садок.