Артист напугал своих фанов кадрами из окна, где пламя охватило все вокруг, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм ENLEO.

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По состоянию на 11:00 известно, что в результате обстрела Киева есть один погибший, еще восемь человек пострадали, среди которых – 15-летняя девочка.

ENLEO опубликовал в инстаграме жуткое фото, где за окном, кроме масштабного пламени, больше ничего не видно. Артисту не хватило слов из-за увиденного, поэтому он оставил короткое сообщение: "Я в ах*е".

Певец ENLEO показал последствия обстрела Киева / Скриншот из инстаграма

В результате обстрела возникли пожары в разных районах Киева.