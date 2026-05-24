Житло Ольги Фреймут постраждало внаслідок ворожого обстрілу: ведуча показала фото

Ведуча Ольга Фреймут всього за кілька годин до масованого обстрілу повернулася з Великої Британії до України. Унаслідок атаки постраждала її квартира.

Ольга Фреймут в інстаграм-сторіз на своїй сторінці показала, як переживала масований російський обстріл. Уночі 24 травня окупанти запустили по Україні майже 700 цілей

Телеведуча показала, що приїхала до Києва ввечері 23 травня. Вже за кілька годин вона опублікувала нове фото – цього разу з укриття. Разом з дітьми Ольга Фреймут переховувалась в автомобілі в паркінгу.



Ольга Фреймут показала дітей в укритті / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом ведуча показала, що внаслідок обстрілу постраждало її житло. На знімку видно вибиті вікна та уламки скла на підлозі.

Це страшна ніч. Моя квартира зараз,

– написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут показала пошкоджену квартиру / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут виїхала з родиною за кордон. Вона проживає в Лондоні, де створила "Клуб манер". Раніше ведуча розповідала, що цього літа її діти Валерій та Євдокія поїдуть у табір, вони відпочиватимуть в Карпатах.

Які наслідки атаки на Київ 24 травня?

Вночі 24 травня Росія масовано атакувала українську столицю безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки удару зафіксували у різних районах Києва. Пошкоджені житлові будинки, магазини, склади.

Під обстріл потрапили також торгівельні центри, заклади освіти, ринок, Національний музей Чорнобиля. Більш як 50 локацій постраждало. За переліком видно, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру.

Триває ліквідація, на всіх місцях працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, у Бучанському та Обухівському районах загинули двоє чоловіків. Кількість постраждалих складає щонайменше 62 особи.