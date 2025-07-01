Тисячі фанатів та 15 мільйонів на РЕБи: "Океан Ельзи" відіграли 4 концерти у Львові

Кінець червня у Львові звучав піснями "Океану Ельзи". Тисячі фанатів з'їхалися у місто зі всієї України, щоб разом відзначити 30-річчя гурту, а також зібрати кошти на 50 комплектів РЕБів для військових медиків.

Перед концертами журналісти Show24 поспілкувалися зі Святославом Вакарчуком та директоркою благодійного фонду SoftServe "Відкриті очі" Вікторією Міщук. Про масштабні виступи "Океану Ельзи" та їхню благодійну мету – розповідаємо далі.

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Як пройшли концерти "Океану Ельзи"

Святкові дні з "Океаном Ельзи" у Львові розпочалися 27 червня. Саме того дня гурт зіграв перший з чотирьох концертів просто неба. Зі сцени пролунали легендарні хіти, а також нові пісні, які стали трендами в тіктоці. Особливою для всіх львів'ян та самого Вакарчука стала пісня "Місто весни", яку заспівав разом з гуртом "Один в каное".

Цікаво, що Святослав Вакарчук назвав пісню "Один в каное", яка постійно змушує його плакати.

На перших трьох концертах глядачі змогли побачити одного зі співзасновників "Океану Ельзи" – Павла Гудімова. Музикант приєднався до гурту, щоб виконати ті треки, які свого часу принесли колективу шалену популярність. Зокрема, разом з тисячами фанатів в унісон заспівали "Відпусти".

"Океан Ельзи" та Павло Гудімов – "Відпусти": дивіться відео онлайн

Кожен з треків викликав мурахи по шкірі, разом із гуртом глядачі на 3 години переносились у той час, коли до повномасштабного вторгнення збиралися і співали в унісон на найбільших стадіонах країни. Святослав Вакарчук у коментарі Show24 зазначив, що оскільки зараз немає можливості зробити великий стадіонний концерт, то вони організували 4 виступи просто неба, щоб всі ті, хто хоче послухати "Океан Ельзи" наживо, змогли це зробити.

1 липня до Львова завітали зіркові гості. YAKTAK разом зі Святославом Вакарчуком виконав "На нічному небі" – неймовірне поєднання вже легендарних пісень "На небі" та "Уночі".

А "Той день" прозвучав у виконанні YAKTAK та SHUMEI. Вакарчук вже неодноразово казав, що ці хлопці – яскраві представники якісної української музики.

"Той день" на концерті 1 липня: дивіться відео онлайн

Традиційно кілька пісень "Океан Ельзи" виконали на біс. Кожен концерт закінчувався особливим треком, як послання для кожного українця – "Все буде добре". Святослав зазначив, що саме цією піснею завершує всі виступи для військових на фронті.

"Океан Ельзи" виконали "Все буде добре" у Львові: дивіться відео онлайн

Благодійна мета львівських концертів "Океану Ельзи"

Усі концерти "Океану Ельзи" є благодійними і львівська серія не стала винятком. Разом з благодійним фондом SoftServe "Відкриті очі" колектив збирає кошти на 50 комплектів РЕБів. Їх передадуть військовим медикам для захисту автівок швидкої допомоги, які щодня працюють для наших військових на фронті.

Ми всі багато років є великими фанатами "Океану Ельзи". І коли побачили їхню волонтерську діяльність, те, як Святослав постійно їздить на фронт, те, як він допомагає в тому числі військовим медикам, ми зрозуміли, що в нас спільні цінності й спільна мета. І насправді це був один дзвінок, одна розмова. Ми одразу знайшли ті перетини, ті точки, які хотіли б об'єднати заради порятунку життів,

– каже директорка фонду Вікторія Міщук.

Вікторія Міщук про благодійну складову концертів "Океану Ельзи": дивіться відео онлайн

Найбільше коштів вдається виручити завдяки аукціону, де розігрують артефакти гурту. Люди, які прийшли на концерти, хочуть отримати щось ексклюзивне, тому охоче обмінюють лоти на донати. Зокрема, найбільше коштів принесли продажі гітар, які зі сцени презентував один з учасників "Океану Ельзи" – Мілош. Цікаво те, що протягом концертів на цих гітар грають по кілька пісень, тож інструменти справді є унікальними.

Святослав Вакарчук зауважив, що у благодійній меті всіх виступів "Океану Ельзи" є кілька напрямків. Частину коштів відправляють на дрони, які сьогодні є критично необхідними для наших бійців на фронті.

Це те, що захищає їхні життя, боронить країну, наші позиції,

– наголосив Вакарчук.

А також разом з фондом "Відкриті очі" гурт спочатку збирав кошти на 30 швидких, які вже працюють на передовій, а тепер збирає гроші на РЕБи, щоб захистити ці швидкі. Саме над цими двома напрямками відбувається постійна робота. Наразі гурт та фонд продовжують збір на 15 мільйонів гривень.

Святослав Вакарчук про благодійність на концертах: дивіться відео онлайн

Багато людей зараз відвідують концерти не лише задля музики, а й для підтримки. Виступи "Океану Ельзи" завжди були терапевтичними як для глядачів, так і для музикантів. Святослав зазначає, що кожен концерт – це ніби взаємний сеанс психотерапії. Люди відпочивають від думок, відволікаються в піснях, а музиканти – в реакції, яку отримують від фанатів. Це взаємні допомога та підтримка у той час, коли всі ми щодня переживаємо пекло.