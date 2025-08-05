Прожили 33 роки разом, – Оксана Білозір зізналася, чи спілкується з чоловіком після розлучення
- Оксана Білозір розлучилася з Романом Недзельським наприкінці 2022 року і вони не підтримують зв'язок після розриву.
- Розлучення відбулося мирно, без судових суперечок і обговорення поділу майна, хоча цим питанням вони ще не займалися.
Наприкінці 2022 року народна артистка України Оксана Білозір розлучилася з Романом Недзельським. Згодом чоловік розповідав, що був проти розриву і не прийшов на судові засідання через службу у війську.
Тепер Оксана Білозір розповіла подробиці про їхнє спілкування з колишнім партнером. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.
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Причину розриву співачка вирішила не розголошувати, однак наголосила, що зараз вони з Романом Недзельським не підтримують зв'язок.
Він – дуже хороший чоловік, я його поважаю, він – батько мого сина. Ми прожили 33 прекрасних роки разом. Були гарною парою, але все має здатність закінчуватись. На жаль,
– зазначила Білозір.
Розлучення, за її словами, відбулося мирно: без судових суперечок і без обговорення поділу майна. Цим питанням вони з Романом ще не займалися, і артистка не поспішає з ним.
Що відомо про стосунки Оксани Білозір з Романом Недзельським?
- Пара прожила в шлюбі 32 роки. У них є син Ярослав, а також двоє онучок. Артистка розповідала, що зараз діти спілкуються з Романом, відпочивають разом.
- Ініціатором розлучення стала Оксана – саме вона подала документи до суду.
- За словами самої співачки, вони з чоловіком до розлучення не жили разом вже понад 10 років. Увесь цей час Білозір мешкала в орендованому житлі з сином та свекрухою, тоді як Роман залишався у спільному будинку на березі Дніпра, і до того ж вони були більше друзями, ніж парою.
- Попри непростий період, Оксана Білозір не втрачає оптимізму. Вона зізнається, що не готова до нових стосунків, але не виключає, що в майбутньому зустріне "свою людину".