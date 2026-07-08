Відомий український актор закликав продюсерів перестати знімати Тараса Цимбалюка в кіно
Тарас Цимбалюк – один із найвідоміших українських акторів. Глядачам він запам'ятався ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша", фільмі "Коли ти вийдеш заміж" та інших проєктах.
Втім актор Олег Загородній закликав продюсерів не знімати Цимбалюка. Він обурився, що, попри скандали, в які останнім часом потрапляв Тарас, він і далі отримує ролі в кіно. Серед іншого Олег нагадав про квітневу ДТП за участю автомобіля, що належить Цимбалюку. Про все це актор розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.
Навіщо ви це робите? В мене питання реально до людей. То там в нас скандал з Алхім в басейні, то незрозуміла ситуація на Великдень, ну, задумайтесь же... Я не кажу кенселити, але може бути зміна вподобань якихось продюсерських?,
– звернувся Олег Загородній до продюсерів.
Актор вважає, що в Україні недостатньо працює інститут репутації. На його думку, публічні люди такого рівня як Тарас Цимбалюк мають усвідомлювати свою відповідальність і більше зважати на власні вчинки.
Крім того, Загородній назвав акторів, які, на його думку, могли б отримувати більше ролей замість Цимбалюка.
Може, ми звернемо увагу на Андрія Федінчика, на Володю Ращука? Чому Назара Грабара не знімають? Його, до речі, чекають у Лос-Анджелесі й готові йому платити 2-3 тисячі доларів за знімальний день. Він просто поїде туди й все, а ви знімаєте Цимбалюка. Ну серйозно,
– обурився Олег в інтерв'ю.
Інтерв'ю з Олегом Загороднім: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, у які саме скандали потрапляв Тарас Цимбалюк.