Вступив не через бронь, – Педан відверто висловився про другу вищу освіту

Останнім часом все більше людей вирішують змінити професію і повернутися до навчання, щоб реалізувати свої давні мрії. Вік при цьому не стає перешкодою – навпаки, дорослі часто краще розуміють, навіщо їм це потрібно.

Одним із таких прикладів став телеведучий і волонтер Олександр Педан. Він вирішив здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". В ефірі шоу "єПитання" на Новому каналі, яке виходить щоп'ятниці о 19:00, шоумен розповів, як навчання після 40 років є для нього своєрідним перезавантаженням і чому воно має для нього особливу цінність.

Теж цікаво На тлі мовного скандалу: Приходько заговорила про мігрантів і станцювала під індійський трек

Педан поділився, що поїздки на навчання стали для нього своєрідною відпусткою – раз на місяць він на кілька днів повністю відключається від роботи і їде в університет у Львів. Родина підтримує його в цьому рішенні. Ба більше, його донька Валерія теж навчається в тому ж університеті, тож іноді вони бачаться під час навчання. "Коли я закінчую магістратуру, вона в той самий місяць – бакалаврат. І ми будемо разом випускатися, кидати шапки в повітря! (усміхається, – 24 Канал). Що може бути краще?", – висловився Олександр.

Вступив не через бронь, бо її немає, коли здобуваєш другу освіту. Зате є студентський. Він працює, і це так круто! Можна по музеях ходити зі знижкою,

– з гумором зазначив ведучий.

Олександр Педан з донькою / Фото Нового каналу

Для довідки! Олександр Педан має економічну освіту, яку здобув у Хмельницькому національному університеті.

Чому Олександр Педан вирішив здобути другу освіту?

В інтерв'ю для "РБК-Україна" телеведучий пояснив, що знову пішов вчитися, щоб краще розібратися, як працюють держава, бізнес і громадський сектор та як вони взаємодіють між собою.

Він навчається на магістратурі Українського католицького університету у Львові за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Йому сподобався підхід університету до навчання. Також Педан відзначив, що в його групі дуже сильні та вмотивовані студенти.

Зараз Олександр уже завершує роботу над дипломом, який планує захищати на початку літа.