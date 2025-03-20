Досі переживаю, – Олександр Педан назвав шоу, в якому хотів знятися, але не зміг

Відомий український телеведучий Олександр Педан зізнався, що досі шкодує про втрачену можливість взяти участь у популярному телешоу "Форт Буаяр".

Про це він розповів під час зйомок нового проєкту "Вік на Вік" на Новому каналі, пише Show 24.

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Так, під час одного з раундів шоу "Вік на Вік", де Педан змагався зі своєю донькою Лерою, ведучий розповів, що у 2004 році в культовому шоу "Форт Буаяр" знялися його колеги з КВК – Сергій "Лось" Стахов та Вадим "Дядя Жора" Мичковський, а його до участі не запросили.

Насамперед хочу сказати, що я не взяв участі в цій програмі, і це такий сором. Досі переживаю щодо цього. З моєї команди КВК тоді взяли "Лося" і Жору, а мене ні. Уявіть,

– емоційно зізнався Педан.

Він також додав, що пізніше йому пропонували вести це шоу, але через зміни в проєкті ця можливість також не реалізувалася.

Для довідки! "Вік на Вік" – проєкт, що розвінчує вікові стереотипи. Під час кожного випробування гравці змагаються у знаннях свого або покоління суперника. Олександр Педан та його донька Лера знялися в прем'єрному випуску, який вийшов 19 березня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи отримав Педан "бронь" від мобілізації після вступу до університету.