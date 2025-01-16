Олександр Педан долучився до проєкту про захисників та захисницю, які підкорять Кіліманджаро

Олександр Педан став ведучим нового документального проєкту "Друге дихання". Він розповідатиме про захисників та захисницю, які піднімуться на вершину Африки – Кіліманджаро.

Учасниками проєкту "Друге дихання" стануть четверо чоловіків, які втратили нижню кінцівку під час виконання бойових завдань. А також жінка, яка після отриманих бойових травм повернулась до захисту країни, передає 24 Канал.

До слова Олександр Педан на Водохреще пірнув у Дніпро та звернувся до нації

Це Ольга Єгорова ("Висота"), Владислав Шатілов ("Шатя"), Михайло Матвіїв ("Грізлі"), Роман Колесник ("Добряк") та Олександр Міхов ("Рагнар"). Саме вони візьмуть участь в експедиції.

Більшість героїв або ведуть активну громадську діяльність, або повернулися до служби. Поранення та протезування не стали їм на заваді. Історії цих захисників надихнули Олександра Педана на створення проєкту, в якому він підніметься на найвищу точку Африки (5895 метрів) – Кіліманджаро.

З 2015 року я підтримую наших військових. Показувати справжніх героїв – стало моєю особистою місією. Останнім часом часто спілкуюсь з ветеранами на протезах, залучаю їх до різних активностей. Адже дуже важливо приділяти увагу їх реінтеграції у суспільстві,

– розповів Олександр Педан.



Олександр Педан з героями проєкту / Фото пресслужби

Ведучий додав, що для нього честь стати частиною "Другого дихання" та розповідати світові про українських героїв.

Нагадаємо, Олександр Педан не вперше працює з ветеранами. У День Незалежності він разом з сімома протезованими військовими піднявся на гору Кострича. Захисники підкорили висоту 1385 метрів, довівши, що є справжніми надлюдьми.

Документальний фільм про проєкт "Друге дихання" вийде в український та світовий прокати восени 2025 року. До його створення долучилась французько-українська режисерка Маша Кондакова та головний оператор і військовослужбовець Сергій Михальчук.

Сходження на Кіліманджаро – це непросте випробування навіть для людей з високою фізичною підготовкою. Героям потрібно тиждень провести у розрідженому повітрі на висоті майже 6 тисяч метрів. Це буквально подвиг для учасників з протезами. Напередодні сходження вони наполегливо тренувалися та були супервмотивовані.



Олександр Педан з героями проєкту / Фото пресслужби

Зауважимо, "Друге дихання" (Second Wind) – український документальний медійний проєкт, частиною якого стане фільм про п'ятьох військовослужбовців: чотирьох захисників, які втратили нижню кінцівку внаслідок бойових дій, та захисницю, яка отримала важкі поранення. Всі вони здійснять сходження на вершину Африки – Кіліманджаро. Прем'єра фільму відбудеться восени 2025 року.