Він до того ж дотримався традиції та скупався в ополонці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.

Не пропустіть Переможниця "Холостяка" пояснила, чому не живе разом з Олександром Тереном

Олександр поділився відео, де занурюється в крижане Дніпро та звертається до українців. У ролику видно, як шоумен тричі пірнає з головою під воду, а потім перехрещується. На його тілі помітно чимало татуювань. Цей ритуал він виконав при температурі -1°С біля Свято-Покровського собору в Києві.

Вітаю вас. Продовжуємо донатити. Хто зараз дивиться це відео – обов'язково задонатьте,

– наголосив телеведучий.

Олександр Педан занурився у Дніпро та звернувся до українців: дивіться відео онлайн

Зауважимо, в інстаграм-сторіс Олександр додав посилання на благодійний збір коштів на десять комплектів титанових імплантів для остеоінтеграції ветеранів війни з втраченими кінцівками та складною ампутацією. Задонатити можна за посиланням.