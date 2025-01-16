Участниками проекта "Второе дыхание" станут четверо мужчин, которые потеряли нижнюю конечность во время выполнения боевых задач. А также женщина, которая после полученных боевых травм вернулась к защите страны, передает 24 Канал.

К слову Александр Педан на Крещение нырнул в Днепр и обратился к нации

Это Ольга Егорова ("Высота"), Владислав Шатилов ("Шатя"), Михаил Матвеев ("Гризли"), Роман Колесник ("Добряк") и Александр Михов ("Рагнар"). Именно они примут участие в экспедиции.

Большинство героев или ведут активную общественную деятельность, или вернулись к службе. Ранения и протезирование не стали им помехой. Истории этих защитников вдохновили Александра Педана на создание проекта, в котором он поднимется на самую высокую точку Африки (5895 метров) – Килиманджаро.

С 2015 года я поддерживаю наших военных. Показывать настоящих героев – стало моей личной миссией. В последнее время часто общаюсь с ветеранами на протезах, привлекаю их к различным активностям. Ведь очень важно уделять внимание их реинтеграции в обществе,

– рассказал Александр Педан.



Александр Педан с героями проекта / Фото пресс-службы

Ведущий добавил, что для него честь стать частью "Второго дыхания" и рассказывать миру об украинских героях.

Напомним, Александр Педан не впервые работает с ветеранами. В День Независимости он вместе с семью протезированными военными поднялся на гору Кострича. Защитники покорили высоту 1385 метров, доказав, что являются настоящими сверхлюдьми.

Документальный фильм о проекте "Второе дыхание" выйдет в украинский и мировой прокат осенью 2025 года. К его созданию присоединилась французско-украинская режиссер Маша Кондакова и главный оператор и военнослужащий Сергей Михальчук.

Восхождение на Килиманджаро – это непростое испытание даже для людей с высокой физической подготовкой. Героям нужно неделю провести в разреженном воздухе на высоте почти 6 тысяч метров. Это буквально подвиг для участников с протезами. Накануне восхождения они упорно тренировались и были супермотивированы.



Александр Педан с героями проекта / Фото пресс-службы

Заметим, "Второе дыхание" (Second Wind) – украинский документальный медийный проект, частью которого станет фильм о пяти военнослужащих: четырех защитников, которые потеряли нижнюю конечность в результате боевых действий, и защитницу, которая получила тяжелые ранения. Все они совершат восхождение на вершину Африки – Килиманджаро. Премьера фильма состоится осенью 2025 года.