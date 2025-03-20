Олександр Пономарьов показав рідкісні фото доньки від Олени Мозгової

Сьогодні, 20 березня, день народження відзначає донька співака Олександра Пономарьова та продюсерки Олени Мозгової Євгенія. Зіркові батьки привітали дівчину зі святом та поділились її рідкісними світлинами.

Пономарьов опублікував в інстаграмі колаж з фотографіями Євгенії, повідомляє Show 24. На кадрах можна помітити, як змінювалися співак та його донька протягом років.

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Олександр Пономарьов зворушливо привітав доньку з днем народження.

У моєї доньки Євгенії сьогодні день народження! Люблю тебе і бажаю тобі Божої опіки, мудрості й любові! Многая і благая літа, доця!,

– написав співак під фото.

Олена Мозгова також привітала Євгенію з днем народження у своєму інстаграмі. Вона опублікувала відео з фотографіями Євгенії – де вона маленька та вже доросла.

Моє прекрасне сонечко, моя принцеса Євгенія, моя красуне, люблю тебе сильно-сильно, безумовно й абсолютно! Будь щаслива – це найголовніше! Цьом! Дуже скучила!,

– йдеться у дописі Мозгової.

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