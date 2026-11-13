Show24 Українські зірки Пономарьов засвітився на публіці із Софією Новіковою, якій приписують роман зі співаком
13 листопада, 00:06
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Пономарьов засвітився на публіці із Софією Новіковою, якій приписують роман зі співаком

Софія Хомишин

Український співак Олександр Пономарьов відвідав світський захід разом із концертною директоркою Софією Новіковою, якій уже не перший рік приписують роман з артистом.

Спільне фото з'явилося на сторінці в інстаграмі журналіста Дмитра Гордона, який також був серед гостей. 

На світлині Гордон позує з дружиною Олесею Бацман, співачкою Іриною Білик, а також Олександром Пономарьовим і Софією Новіковою. 

Олександр Пономарьов, Софія Новікова, Олеся Бацман, Дмитро Гордон та Ірина Білик / Фото з інстаграм-сторінки gordondmytro

Раніше Новікова також була серед гостей закритої презентації першої авторської книги співака – пригодницького роману "30 днів: ШІ-людина". 

Олександр Пономарьов та Софія Новікова (праворуч) на презентації книги "30 днів: ШІ-людина" / Фото інтернет-видання "ГОРДОН"

Чутки про можливий роман між концертною директоркою та артистом періодично з'являються в інформаційному просторі. Водночас самі Пономарьов і Новікова офіційно не підтверджували, що перебувають у романтичних стосунках. Відомо, що Софія молодша за співака більш ніж на 10 років. 

Додамо, що особисте життя Олександра Пономарьова раніше також коментував його син. Зокрема, Олександр Пономарьов-молодший розповідав про стосунки з коханою свого зіркового батька.

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