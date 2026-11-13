Пономарьов засвітився на публіці із Софією Новіковою, якій приписують роман зі співаком

Олександр Пономарьов / Фото з його фейсбуку
Український співак Олександр Пономарьов відвідав світський захід разом із концертною директоркою Софією Новіковою, якій уже не перший рік приписують роман з артистом.
Спільне фото з'явилося на сторінці в інстаграмі журналіста Дмитра Гордона, який також був серед гостей.
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На світлині Гордон позує з дружиною Олесею Бацман, співачкою Іриною Білик, а також Олександром Пономарьовим і Софією Новіковою.
Раніше Новікова також була серед гостей закритої презентації першої авторської книги співака – пригодницького роману "30 днів: ШІ-людина".
Чутки про можливий роман між концертною директоркою та артистом періодично з'являються в інформаційному просторі. Водночас самі Пономарьов і Новікова офіційно не підтверджували, що перебувають у романтичних стосунках. Відомо, що Софія молодша за співака більш ніж на 10 років.
Додамо, що особисте життя Олександра Пономарьова раніше також коментував його син. Зокрема, Олександр Пономарьов-молодший розповідав про стосунки з коханою свого зіркового батька.
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