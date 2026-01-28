Від перемоги на "Х-Факторі" до Ансамблю ЗСУ: як склалося життя Олександра Порядинського

Близько 12 років тому Олександр Порядинський став відомим мільйонам українців, здобувши перемогу у популярному шоу "Х-Фактор". Це досягнення відкрило йому шлях до великої сцени та суспільного визнання.

Але після гучного успіху Олександр Порядинський на певний час зник з радарів. Де зараз перебуває артист і як склалось його життя й кар'єра – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дитинство та перемога на "Х-Факторі"

Олександр Порядинський виріс у селі Гнідинці Чернігівської області у багатодітній сім'ї – він був наймолодшим сином. Вперше хлопчик почав співати у школі. Його талант помітила хрещена й запропонувала виступати в місцевому клубі. Саме з нього розпочався шлях Сашка до великої сцени.

Також він співав в ансамблі "Ровесник", брав участь у різних конкурсах. Після школи Олександр вступив до педагогічного ліцею в Ніжині на музично-філологічний факультет і продовжив займатися улюбленою справою.

Коли Сашку було 15, він взяв участь у 4 сезоні шоу "Х-Фактор" і виконав на кастингу пісню Івана Ганзери "Не плач, тату". Його виконання зворушило всіх членів журі й він отримав чотири "так".

Юнак потрапив до команди Ірини Дубцової "Молодші за 18" та упродовж усіх прямих ефірів жодного разу не потрапляв у номінацію. 5 січня 2014 року Олександр Порядинський став переможцем проєкту.

Життя після "Х-Фактора" та участь в інших шоу

Після перемоги Олександр Порядинський сконцентрувався на сольній кар'єрі. Він гастролював Україною з концертами та ставав ще більш популярним. Згодом вступив до Харківської державної академії культури на артиста і викладача естрадного співу.

Під час навчання Сашко писав власні пісні: "Люблю тебе", "Відчиняй", "Такий як є". З нагоди свого 20-річчя він виступив з великим сольним концертом у Freedom Hall, де представив як свій репертуар, так і кавери на відомі українські і світові пісні.



Олександр Порядинський / Фото з інстаграму Олександра Порядинського

У 2020 році Олександр Порядинський став фіналістом Національного відбору на Євробачення. Співак представив пісню Savior, що розповідала про самотність у сучасному світі. Йому не вдалось здобути перемогу, однак Сашко посів 4 місце.

Також артист спробував свої сили у проєкті "Співають всі!", що виходив у 2021 році. Він отримав 83 зі 100 балів, але не зміг пройти до фіналу.

У тому самому році Олександр Порядинський представив перший альбом "Хто ми й звідки", куди увійшло 18 пісень.



Олександр Порядинський / Фото з фейсбуку Олександра Порядинського

Де зараз Олександр Порядинський?

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Порядинський зробив кілька дописів, але згодом зник з інформаційного простору та майже нічого не публікував у своїх соцмережах. Але вже у 2025 році Олександр став все частіше виходити на зв'язок.

Стало відомо, що він є солістом Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.



Олександр Порядинський / Фото з інстаграму Олександра Порядинського



Олександр Порядинський з військовими / Фото з фейсбуку Олександра Порядинського

Порядинський як разом з колективом, так і сольно активно виступає з концертами на різних заходах, відвідує українських захисників у різних бригадах та на різних напрямках.

