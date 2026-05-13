Де зараз Олександр Рибак – один з найпопулярніших переможців Євробачення

Олександр Рибак – став переможцем Євробачення у 2009 році з піснею Fairytale. За якийсь час артист знову спробував свої сили у конкурсі, однак перемога оминула його. Після всього цього популярність співака та музиканта дещо впала.

Хто не знав, Олександр народився у Мінську. Коли йому було чотири роки, то родина переїхала до Норвегії. Від так, Рибак позиціює себе як норвезьким співаком, скрипалем і композитором білоруського походження. Оскільки виконавця запросили виступити на гранд-фіналі Євробачення, який відбудеться 16 травня, 24 Канал розповість, що відомо про участь Рибака у конкурсі і як склалось його життя.

Олександр Рибак і участь у Євробаченні

Вперше на сцену Євробачення скрипаль вийшов у 2009 році. Цікаво, що тоді конкурс проводився вперше і востаннє в історії на території Росії. На конкурсі Рибак феєрично тріумфував, а його пісня Fairytale досі тримається у статусі хіта.

На той момент Олександр встановив абсолютний рекорд Євробачення, адже отримав аж 387 балів.

Після перемоги представника Норвегія його пісня лунала ледь не з кожного куточка різних країн. Та мало хто знає, що трек настільки набрид артисту, що він вирішив вдруге прийти на Євробачення, щоб позбутись статусу "заручника однієї пісні".

Це сталось у 2018 році. Олександр виступив з піснею That's How You Write A Song. Йому вдалось пройти до фіналу, однак у загальному заліку посів аж 15-ту сходинку. Ба більше, зменшити популярність Fairytale переможцю Євробачення-2009 так і не вдалось.

Цікаво, що цього року співак взяв участь у норвезькому Нацвідборі. Його конкурсний трек називався Rise. Пісня увійшла до нового альбому артиста Fairytales Too. Композицію можна послухати на ютуб-каналі AlexanderRybakVideo.

Та, як відомо, перемогти у відборі артисту не вдалось.

Чому Рибак був у депресії та який скандал повпливав на його кар'єру?

У 2020 році артист відверто розповів, що 11 років був у статусі залежного від снодійних та антидепресантів. Через це йому довелось поїхати до США на реабілітацію. Це ледь не зруйнувало його життя, писало видання OBOZ.UA.

У 2023 році Євгенія Скрипник – уродженка Молдови, звинуватила переможця Євробачення у тому, що чоловік нібито зняв її в інтимному відео і погрожував опублікувати в мережі.

Музикант заперечив усі звинувачення, а дівчину назвав психічно нездоровою.

Також нагадаємо, що у 2010 році Олександр Рибак зробив гучну заяву: він – гей. Співак запевнив, що дівчата його не цікавлять, писала ТСН.

Де зараз Олександр Рибак?

Музикант продовжує жити у Норвегії. У 2014 році, коли Росія розпочала війну на Донбасі та окупувала Крим, і у 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, артист чомусь обмежився у висловлюванні власної позиції, а натомість говорив розмитими фразами про "мир у всьому світі" та "ні війні". Крім того, Рибака раніше можна було побачити у кількох російських проєктах.

Олександр продовжує вести активно соцмережі. До прикладу, в останніх дописах він грав на скрипці трек цьогорічних представників Фінляндії на Євробаченні. Саме їм букмекери прогнозують перемогу, а сам артист, можливо, підтримує цих виконавців.

Також нагадаємо, що єврофани зможуть побачити Олександра Рибака у фіналі співочого конкурсу, який пройде цієї суботи – 16 травня.