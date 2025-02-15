Зазнав страшного поранення на фронті: що відомо про героя шоу "Холостяк" Олександра Терена

Олександр Будько з позивним "Терен", який був головним холостяком країни, доводить, що життя ветерана може бути яскравим і насиченим. Однак, якби не війна, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, то сьогодні життя героя могло б мати зовсім інший вигляд.

Олександр родом із Рівного. Працював баристою та цікавився графічним дизайном, адже планував розвиватись у цій сфері. Однак в один момент його життя розділилось на "до" та "після", пише 24 Канал.

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Війна та реабілітація

Коли Росія пішла повномасштабною війною на Україну, чоловік прийняв рішення йти добровольцем на фронт. Там він дослужився до командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". За словами захисника, у військо було потрапити нелегко, адже довелось змінити декілька формувань, перш ніж він потрапив до свого батальйону.

Олександр "Терен" Будько / Фото з інстаграму військового

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Однак 24 серпня 2022 року життя Олександра зазнало кардинальних змін. У окоп, де перебував чоловік, влучив снаряд під час боїв у Харківській області. Як наслідок, захисник зазнав травматичної ампутації однієї кінцівки та часткової ампутації іншої.

Власне, якихось думок на той момент я не мав. Не думав ні про що таке особливе, не згадував ані Сократа, ані Гіппократа. Просто я думав про одне: щоб припинився бій. Я розумів, що вже залишився без кінцівок,

– поділився спогадами Терен.

Олександр "Терен" Будько / Фото з інстаграму військового

Після такої страшної події військовий не втратив жаги до життя і поїхав на реабілітацію до США. Там йому встановили протези, і тепер, за їхньою допомогою, може ходити, бігати та навіть їздити.

Олександр навіть став учасником хореографічної постановки під час благодійного концерту в Каліфорнії.

А у 2023 році брав участь в "Іграх нескорених". Тоді ветерану російсько-української війни вдалось завоювати бронзову медаль. "Терен" здійснив заплив вільним стилем на дистанції 50 метрів.

Тоді ж військовий презентував власну книгу – автобіографічний роман під назвою "Історія впертого чоловіка".

Ця книга стала книгою мого життя, певно однієї з найліпших частин. Ту, яку можна згадувати й переповідати незчисленну кількість разів, де можна згадувати своїх друзів, яких знайшов в тому ж 2022 і з якими здавалося разом дійдемо до перемоги,

– написав Олександр.

Він також зазначив, що книга стала й некрологом. Адже з усіх його бойових побратимів, з якими він дружив, і хто лишився на службі, залишився лиш один.

Також "Терен" створив канал на ютубі під назвою "Відвал ніг або All інклюзив". Захисник із зірковими друзями мандрує різними туристичними маршрутами України. Автор цього проєкту ставить дві головні задачі: збадьорити український бізнес і державу та нагадати, що наша країна досі не дуже інклюзивна, а друга – показати людям з інвалідністю, що подорожувати Україною реально, треба просто набратись терпіння.

До слова, ролики на ютубі набирають сотні тисяч переглядів.

Шоу "Холостяк"

Сьогодні відбувся фінал найромантичнішого шоу країни. Олександр Терен розкрив, що його запросили на проєкт "Холостяк" після того, як він знявся у спецпроєкті телеканалу СТБ "Нескорені". Команда шоу багато жартувала та казала, що в нього саме такий типаж, який підходить для реаліті "Холостяк".

Спершу захисник вважав, що це все жарти, однак влітку 2023 року йому офіційно запропонували стати головним героєм шоу.

В одному з коментарів військовий розповів, якою має бути дівчина, щоб він звернув на неї увагу. Найперше йому важливий інтелект людини, життєва позиція і вже тоді, звичайно, бонусом буде зовнішність. Також він звертає увагу на щирість. Однак жодних шансів немає та кандидатка, яка говорить російською мовою і має упереджене ставлення до військових.

Довгоочікуваний 13 сезон проєкту "Холостяк" підійшов до завершення. У фіналі проєкту Олександр Терен обрав волонтерку та перекладачку Інну Бєлєнь.

Пара продовжила будувати стосунки поза камерами. Утім, все-таки їм не вдалося знайти спільної мови. Тож Олександр та Інна не без скандалів розійшлися. Зараз Олександр Терен працює над своєю другою книжкою.