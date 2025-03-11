Олександр Терен повідомив про закриття ютуб-проєкту "Відвал ніг"

Ветеран війни та колишній герой "Холостяка" Олександр Терен розповів, що формат проєкту "Відвал ніг" зупинено. Натомість він заінтригував новим анонсом.

Олександр Терен розповів, що продюсеркою та ідейницею "Відвалу Ніг або Allінклюзив" була Наталя Гаріпова. Він натомість був частиною проєкту, продовження якого зупинено. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку ветерана.

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Олександр Терен зазначив, що у просторі почалися зміни й з'являється більше безбар'єрності, однак важливо дивитися глибше та розуміти корінь проблеми. Доступність має стосуватися не тільки пандусів, але й місця праці, житла, громадських закладів тощо.

Таким чином ветеран анонсував новий проєкт, який більш масштабно розповідатиме про безбар'єрність.

Радо повідомляю, що планується новий формат проєкту, який буде розкривати інші грані доступності та дозволить не лише ставати свідомішими, а й просто насолодитися контентом!

– поділився Терен.



Олександр Терен / Фото з інстаграму Олександра Терена

Життя Олександра Терена після "Холостяка"