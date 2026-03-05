Олександр Терен показав своїх батьків та поділився рідкісним сімейним фото
- Олександр Терен поділився сімейним фото з батьками.
- Ветеран відвідав близьких людей без особливого приводу.
Ветеран та колишній герой "Холостяка" Олександр Терен поділився з шанувальниками сімейним знімком. Він показав батьків та розповів про раптовий візит додому.
Зворушливе фото з батьками "Холостяк" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Олександр Терен поділився, що просто посеред тижня вирішив провідати маму й тата у рідному місті – Рівному.
Візит був без особливого приводу – Терен поділився, що просто захотів побути поруч з найріднішими людьми. На знімку ветеран сидить за столом разом з батьками. Вони усміхаються, притулившись одне до одного.
Взяв і поїхав посеред тижня до батьків. Просто тому, що захотілося їх побачити. Подивитися старі фотографії, порозв'язувати кросворди й просто згадати сімейні історії. Не шукайте підхожого часу, бо він завжди такий,
– розповів Олександр Терен.
Олександр Терен з батьками / Фото з інстаграму Олександра Терена
Зазначимо, Олександр Терен у грудні минулого року з'явився на публіці з новою обраницею. У телеграм-каналі INSTAМАНІЯ вказують, що це Катерина Смачило – засновниця читацького клубу та оглядачка української літератури.
Що відомо про батьків Олександра Терена?
- Олександр Терен родом з Рівного, тож там проживають і його батьки. Як раніше розповідав ветеран, його батько теж був військовим і служив в Афганістані. Він зазнав поранення.
- Публіка познайомилась з батьками Олександра Терена ще під час зйомок шоу "Холостяк", коли в одному з останніх випусків він знайомив дівчат з мамою й татом.
- "Я безмежно поважаю свою матір і вдячний їй не просто за подароване життя, а за кожен її день, який вона присвятила мені з братом. Я просто не маю права, як і будь-хто інший, судити її за власні переконання, бажання, думки чи вибір", – так Олександр висловився про те, як реагує на ставлення мами до учасниць "Холостяка".
- Для знімань "Холостяка" батьки Олександра приїхали до Києва на підготовлену локацію, тож дівчатам не вдалось побачити рідний дім ветерана. Пізніше Терен пояснив, що його батьки живуть доволі скромно, тому поїздка до столиці була найкращим рішенням.