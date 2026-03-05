Олександр Терен показав своїх батьків та поділився рідкісним сімейним фото

Ветеран та колишній герой "Холостяка" Олександр Терен поділився з шанувальниками сімейним знімком. Він показав батьків та розповів про раптовий візит додому.

Зворушливе фото з батьками "Холостяк" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Олександр Терен поділився, що просто посеред тижня вирішив провідати маму й тата у рідному місті – Рівному.

До слова Відома акторка Олена Світлицька прокоментувала чутки про роман з Тарасом Цимбалюком

Візит був без особливого приводу – Терен поділився, що просто захотів побути поруч з найріднішими людьми. На знімку ветеран сидить за столом разом з батьками. Вони усміхаються, притулившись одне до одного.

Взяв і поїхав посеред тижня до батьків. Просто тому, що захотілося їх побачити. Подивитися старі фотографії, порозв'язувати кросворди й просто згадати сімейні історії. Не шукайте підхожого часу, бо він завжди такий,

– розповів Олександр Терен.



Олександр Терен з батьками / Фото з інстаграму Олександра Терена

Зазначимо, Олександр Терен у грудні минулого року з'явився на публіці з новою обраницею. У телеграм-каналі INSTAМАНІЯ вказують, що це Катерина Смачило – засновниця читацького клубу та оглядачка української літератури.

Що відомо про батьків Олександра Терена?