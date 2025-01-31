Олександр Терен вперше за довгий час вийшов на зв'язок і пояснив, куди зник
- Олександр Терен пояснив свою відсутність у соцмережах емоційним та фізичним виснаженням після участі у шоу "Холостяк".
- Він зосередився на написанні другої книги та подякував шанувальникам за підтримку.
Олександр Терен став менш активний у соцмережах після шоу "Холостяк". Він пояснив, чому так сталось і чим спричинене його мовчання.
Олександр "Терен" Будько вперше за довгий час опублікував новий допис, пише 24 Канал. Він пояснив, чому зробив паузу та став менш активним у соцмережах.
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Після участі в проєкті я зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням. Цей проєкт став для мене випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. Однак, чесно кажучи, після нього мені знадобиться ще багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе,
– розповів Терен.
"Холостяк" додав, що вирішив реалізувати себе та здійснити ще одну мрію – написати другу книгу. Він не зник, а зосередився на творчому процесі.
"Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу".
Олександр Терен подякував шанувальникам за підтримку та терпіння. Він пояснив, що зараз шукає нові сенси, щоб повернутися з чимось важливим.
Життя Терена після "Холостяка"
- Олександр Терен на проєкті обрав переможницею волонтерку з Харкова Інну Бєлєнь. Пара продовжила будувати стосунки поза камерами.
- Після інтерв'ю Інни та її висловлювань про мовне питання у неї з Тереном виник конфлікт, що вийшов у публічну площину. Та за словами самого Олександра Терена, він не розійшовся з Інною – їхні стосунки тривають.
- Переможниця "Холостяка" на певний час поїхала до Харкова, але нещодавно повернулась у столицю. Вона не коментує особисте життя.