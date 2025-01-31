Олександр "Терен" Будько вперше за довгий час опублікував новий допис, пише 24 Канал. Він пояснив, чому зробив паузу та став менш активним у соцмережах.

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Після участі в проєкті я зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням. Цей проєкт став для мене випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. Однак, чесно кажучи, після нього мені знадобиться ще багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе,

– розповів Терен.

"Холостяк" додав, що вирішив реалізувати себе та здійснити ще одну мрію – написати другу книгу. Він не зник, а зосередився на творчому процесі.

"Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу".

Олександр Терен подякував шанувальникам за підтримку та терпіння. Він пояснив, що зараз шукає нові сенси, щоб повернутися з чимось важливим.

Життя Терена після "Холостяка"